Record Store Day, la giornata mondiale per la salvaguardia dei negozi di dischi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è esattamente una specie in via d'estinzione, diciamo un bel pezzo di aristocrazia musicale da mostrare con orgoglio agli amici in salotto. Il 14 aprile sarà il, in sintesi la giornata mondiale dei negozi di dischi. Il vinile resiste e lotta ancora insieme a noi, il problema - serio - è legato proprio ai negozi di dischi. L'idea di lanciare un messaggio per sensibilizzare alla salvaguardia di queste botteghe musicali, nasce nel 2007 negli Stati Uniti da, impiegato di negozio di dischi.Ogni anno, il terzo sabato di aprile, si celebra in tutto il mondo questa sorta di resistenza a 33 giri (o 45 se preferite) nei confronti della musica digitale e dello streaming. Quest'anno l'edizione sarà tutta nelle corde, e nelle puntine, dei. Sono loro gli ambasciatori di questo evento. Il gruppo di Seattle si impose prima di internet connettendo, per fortuna, le generazioni di una volta a quelle con le cuffie bluetooth cucite sulle orecchie.In Italia i "Dirotta su Cuba" aderiscono al Record Store Day, rilanciando il loro ultimo singolo 'Good Things' in versione vinile colorato 7.