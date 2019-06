Negrita, dopo il tour primaverile arriva “La Teatrale Plus” all'aperto per i 25 anni

Dopo il tour primaverile, che li ha visti protagonisti in alcuni dei teatri italiani più prestigiosi, i Negrita ripartono con le celebrazioni del loro venticinquesimo anniversario con

La Teatrale Plus

, evoluzione della precedente

La Teatrale

. Nella cornice di alcuni dei teatri all'aperto più suggestivi questa volta la band alternerà brani acustici ed elettrici. «Siete pronti a celebrare insieme a noi il nostro anniversario? Al chiuso siamo stati benissimo, ma ora abbiamo voglia di vedere il cielo e farvi sentire qualche brano che non suoniamo da un po'. La fiesta continua», dice la band che suonerà il 5 luglio in piazza Cattedrale ad Asti, l'8 alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze, il 9 al Teatro Romano di Ostia Antica, l'11 all'Arena Teatro Sociale di Como, il 12 al Castello di Vigevano (Pv), il 16 all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il 17 in piazza Vittorio Emanuele II a Varallo (Vc), il 19 in piazza del Comune a Cremona, il 20 in piazza Matteotti a Sarzana (Sp), il 21 al Teatro Romano di Verona.



I concerti proseguono ad agosto: il 3 all'Arena Plautina di Sarsina, il 4 all'Arena Live di Chioggia, il 6 al Teatro della Laguna di Orbetello, l'8 al Teatro di Verdura di Palermo, il 9 alla Scalinata della Cattedrale di Noto, l'11 in piazza Papa Giovanni XXIII di Francavilla Fontana, il 13 al Castello Pasquini per il Festival di Castiglioncello (Li), il 16 ai Grandi eventi 2019 di Riola Sardo (Or), il 17 all'Arena Fenicia Festival di S. Antioco (Ci).

