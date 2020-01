“Masini +1, 30th Anniversary” esce l'lp del cantante che sarà a Sanremo con “Il confronto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È in uscita il prossimo 7 febbraio, l’album con cuicelebra 30 anni di carriera artistica. Il cantautore toscano è in gara al 70mo Festival di Sanremo con il brano Il confronto (Sony Legacy), scritto dallo stesso Marco Masini insieme a Federica Camba e Daniele Coro, e che sarà contenuto proprio nell’album, che esce durante la settimana del festival.Il disco è la perfetta celebrazione di 30 anni di musica di Marco Masini, un artista capace di raccontare il mondo senza retorica, con un linguaggio diretto ed espressivo che da sempre arriva dritto al cuore delle persone. Nell’album sono contenuti 15 grandi successi dell’artista reinterpretati con colleghi e amici e 4 brani inediti, tra cui il singolo sanremese. L’album sarà acquistabile in pre-order da questa settimana. Da aprile, inoltre, l’artista sarà in tour nei principali teatri italiani ed europei, tornando così a incontrare il suo pubblico dal vivo. Alle date già annunciate si aggiungono ora una terza data a Firenze (24 maggio), una seconda data a Milano (28 maggio) e una nuova data a Genova (19 maggio).