Mario Biondi dall'8 dicembre in versione natalizia con “This is Christmas Time”

Mario Biondi in versione Babbo Natale. L'artista jazz catanese, 49 anni, alla fine di un anno difficile e in attesa del nuovo progetto discografico, torna per le feste con il brano “This is Christmas Time”, remake natalizio della sua hit “This is what you are”, in radio e in digitale dall’8 dicembre. Mario Biondi, anche produttore del brano, interpreta il testo rivisto in chiave natalizia dal cantante inglese Nick the Nightfly, 63 anni, mentre la musica della sua storica hit internazionale è stata nuovamente incisa insieme alla sua band con l’aggiunta di elementi d’atmosfera come il tintinnio delle campane della slitta e i cori delle sue figlie, Marica e Zoe. “This is Christmas Time” è disponibile sia come singolo che nella riedizione solo digitale di “Mario Christmas” in uscita l’8 dicembre, un best seller internazionale di vendite fisiche e digitali che ha già collezionato due dischi di platino.

