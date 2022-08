Martedì 30 Agosto 2022, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 13:41

Attesa per il suo nuovo singolo "Maravilhosa Avventura" del cantautore napoletano Joe Barbieri (classe 1973), all'anagrafe Giacomo Barbieri. L'artista il prossimo 2 settembre presenterà in radio e in digitale la sua nuova produzione musicale. Nel 2022 Barbieri ha firmato il testo (con musiche di Pasquale Catalano) del brano "Eternità", per la colonna sonora della serie tv "Le Fate Ignoranti" di Ferzan Özpetek.