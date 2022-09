Dolores, arriva la graphic novel sulla lead singer dei Cranberries

Venerdì 9 Settembre 2022, 13:37

L'attesa graphic novel Dolores, sulla lead singer dei Cranberries, arriva finalmente in libreria e fumetteria dal 31 agosto, edita da Edizioni BD. Opera di Micol Arianna Beltramini e Francesca Ciregia, Dolores è di fatto una biografia toccante e meravigliosamente illustrata che racconta la vita, le luci e le ombre di Dolores O’Riordan, la voce dei Cranberries. In quest’opera Micol Arianna Beltramini, già autrice della graphic novel Last Goodbye - Tributo a Jeff Buckley (illustrata da Gea Ferraris), cerca di sondare con delicatezza e rispetto i meandri del passato di Dolores, tormentato dagli abusi e dalla costante ricerca di un luogo sicuro, prima sul palco, poi all’interno di sé stessa. Foto: Edizioni BD-Kikapress. Musica: Bensound

