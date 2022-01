Dodici francobolli speciali della Royal Mail per celebrare i 60 anni dei Rolling Stones

Giovedì 13 Gennaio 2022, 10:49

La Royal Mail ha svelato la speciale iniziativa realizzata per celebrare i sessant’anni in musica dei Rolling Stones. Sono otto i francobolli della serie principale, che ripropongono alcune delle performance più leggendarie della band. I fotogrammi immortalano altrettanti momenti della storia discografica e live di Mick Jagger & Co. come in un viaggio. A questi primi otto francobolli celebratavi, la Royal Mail ne ha stampati altri quattro in un foglio in miniatura. Su questi troviamo due fotografie della band e i manifesti promozionali di due storici tour. I Rolling Stones diventano il quarto gruppo musicale in un’emissione filatelica britannica dopo Beatles, Pink Floyd e Queen. Foto Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

