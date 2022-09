"Butterfly" di Mariah Carey compie 25 anni: ecco perché è l’album della svolta della cantante

Venerdì 16 Settembre 2022, 14:21

Il 16 settembre 1997 Mariah Carey pubblicava il sesto album in studio, Butterfly. Sono passati 25 anni da quel giorno, ma ancora oggi resta uno dei dischi più iconici dell’artista. Sicuramente uno di quelli a cui lei stessa è più legata, come ha dichiarato in diverse occasioni. E lo ha ribadito anche nelle scorse ore, quando sui social ha ufficializzato i festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario dell’album preannunciando numerose sorprese per i fan. Foto: Instagram Mariah Carey Music: "Elevate" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> Marco Mengoni, il nuovo singolo è ‘Tutti i miei ricordi’