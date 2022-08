Mercoledì 31 Agosto 2022, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 15:25

Ben Affleck ha venduto la sua tentacolare villa Pacific Palisades con sette camere da letto per 30 milioni di dollari, appena tre settimane dopo la quotazione dell'immobile: lui e sua moglie Jennifer Lopez hanno infatti in programma di trasferirsi nella sua casa di Bel Air. Nel 2018 aveva acquistato la splendida proprietà, completa di sette camere da letto, nove bagni, una palestra, una sala proiezioni e una spa, per 19,2 milioni di dollari. A quel tempo, voleva stare vicino alla sua ex moglie Jennifer Garner, con la quale rimane in rapporto amichevole dalla loro separazione nel 2015, e ai tre figli che condividono, le figlie Violet, 16, Seraphina, 13 e il figlio di un anno, Samuele.

Miss Inghilterra, Melisa Raouf la prima ragazza in gara senza trucco: «Sto bene con i miei difetti»

Villa sogno delle star

All’epoca, Realtor.com descrisse la casa come «il sogno di qualsiasi star», con l’elenco completo della villa, affermando che ha un ampio soggiorno con camino, una sala da pranzo con dispensa del maggiordomo, uno studio con bar e altro ancora. Inoltre, la casa è dotata di una sala proiezioni, palestra, camera da letto con bar completo, cantina di vini a temperatura controllata e stanza della cameriera.

La decisione di mettere in vendita la sua casa arriva un mese dopo che la star di Batman, 49 anni, si è sposata con la sua nuova moglie, 53 anni, durante una cerimonia intima a Las Vegas. I camion in movimento per il trasloco sono stati recentemente avvistati fuori da ciascuna delle rispettive case.

La nuova casa di Lopez e Affleck era di proprietà del miliardario australiano James Packer, ex fidanzato di Mariah Carey. Altri residenti precedenti includono Danny De Vito e la sua ex moglie, l’ex Matilda Rhea Perlman.

Ben Affleck e Jennifer Lopez stanno (già) divorziando? Social in fiamme ma la notizia non esiste: è giallo

DeVito e Perlman avevano venduto la casa con sette camere da letto nel 2015 per 28 milioni di dollari a Stuart e Stephanie Liner. I Liners hanno quindi apportato numerosi aggiornamenti alla proprietà e l’hanno quotata per 85 milioni di dollari. Packer ha quindi acquistato la proprietà per circa 60 milioni nel 2018.

Batgirl non esce più: la Warner cancella il film da 90 milioni di dollari dedicato alla supereroina con Leslie Grace

La vacanza sul lago di Como

Durante il fine settimana, Ben Affleck e è stato immortalato mentre dà da mangiare a Jennifer Lopez in una tavola all’aperto sul pittoresco Lago di Como, l’ultima tappa della loro luna di miele. Ben e Jennifer si stanno attualmente godendo una seconda luna di miele in Italia, dopo aver celebrato nuovamente, dopo le nozze-lampo di mezzanotte in una cappella drive-in di Las Vegas, un sontuoso matrimonio il 20 agosto scorso, circondati da famiglia, amici e celebrità. La coppia si è sposata nella villa da 8,9 milioni di dollari in Georgia, un complesso di 87 acri a Hampton Island Preserve. C’erano 135 persone al loro «vecchio matrimonio a tema hollywoodiano», che è stato rivelato nelle immagini ottenute da DailyMail.com durante il fine settimana.

#Schumacher, la carriera è a un bivio: con la #Ferrari non c'è futuro, le carte Alpine e Williams https://t.co/MNTqv0QH9C — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) August 31, 2022



La cerimonia è durata 45 minuti ed è stata officiata da Jay Shetty. Si è svolta sotto la struttura di metallo bianco di una chiesa, per Vogue. La cornice è stata decorata con delphinium di Jenvieve Peralta Floral Design e Tulips & Twigs.

Ben e JLo, conosciuti come Bennifer, hanno allestito un enorme tappeto bianco con Lopez in un abito bianco Ralph Lauren couture completo di lungo strascico e velo, mentre Ben indossava uno smoking bianco e nero. E durante la celebrazione, Jennifer ha eseguito una canzone per il suo nuovo marito, che era seduto su una sedia di fronte a lei, e ha eseguito un ballo a lui dedicato.

Jennifer Lopez, show a Capri per beneficenza: «Vi amo tantissimo»