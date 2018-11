Margaret Atwood sta scrivendo il seguito de "Il racconto dell'ancella": a settembre 2019 nelle librerie Usa

Margaret Atwood sta scrivendo il sequel del suo bestseller del 1985, il romanzo distopico "Il racconto dell'Ancella" (The Handmaid's Tale) pubblicato in Italia da Ponte alle Grazie, che ha ispirato la fortunatissima serie tv omonima con con Elizabeth Moss. Il seguito si chiamerà "The Testaments" e sarà pubblicato a settembre 2019 negli Stati

Uniti. Lo ha annunciato l'editore Nan A. Talese di Doubleday.



Il sequel «è stato ispirato dalle domande dei lettori su Gilead e dal mondo in cui viviamo» ha detto la scrittrice

canadese. "The Testaments" è ambientato 15 anni dopo la scena finale de "Il racconto dell'Ancella" che quando uscì fu subito un best seller ed è tornato in classifica dopo l'elezione di Donald Trump nel 2016. © RIPRODUZIONE RISERVATA