© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bellezza di Michelangelo raddoppia il venerdì sera da maggio a ottobre., lo spettacolo virtuale della Cappella Sistina arrivato alla replica numero 500 per un totale record di 300mila spettatori, sarà abbinato alla visita notturna alla meravigliosa volta affrescata da Buonarroti e ai Musei Vaticani. L’esperimento consentirà di vedere, a prezzo scontato, lo show alle 17 e dalle 19 alle 23, seguendo il percorso guidato al capolavoro michelangiolesco e alla strepitosa collezione della sede espositiva vaticana.L’esperimento «Venerdì in bellezza» - dicono gli organizzatori - «vuole dimostrare che lo spettacolo ideato da Marco Balich con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani non è una esperienza alternativa alla visione dell’originale, ma uno stimolo a godere di entrambe le possibilità». La collaborazione con i Musei Vaticani prevede anche un biglietto ridotto per lo show per i visitatori dei musei, in qualunque giorno. Per i settori più ambiti dell’Auditorium della Conciliazione il prezzo sarà di 18 euro (da 28) più i 16 per l’ingresso ai musei; per gli under 18 il costo è di 12 euro + 16., che ha debuttato il 15 marzo 2018 con la voce di Michelangelo di Pierfrancesco Favino e il tema musicale principale di Sting, punta a diventare il primo spettacolo permanente in Italia. La società Artainment Worldwide Shows - che lo ha prodotto - è nata nel 2016 con l’obiettivo di proporre spettacoli dal vivo di nuova concezione basati sulla miscela di opere d’arte straordinarie, live performance, nuove tecnologie ed effetti speciali. Lo spettacolo è il racconto della nascita del capolavoro michelangiolesco con l’opportunità di fare un viaggio indietro nel tempo di oltre 500 anni, per scoprire la Roma del Rinascimento grazie a una ricostruzione storica dettagliata anche grazie alla realtà virtuale. Lo spettacolo dura un’ora e va in scena con 8 repliche settimanali in lingua italiana (due in inglese nel periodo estivo, con la disponibilità della traduzione in otto lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, russo, cinese e giapponese).