Babbo Natale in Ferrari per i piccoli pazienti dell'Umberto I

Babbo Natale in Ferrari. Vip e fan del cavallino rosso per manifestare la propria solidarietà, e divertire, i bimbi ricoverati nel reparto di pediatria del Policlinico Umberto I, con un contributo concreto. La nona edizione della kermesse, che negli anni ha riscosso apprezzamento e adesioni crescenti, catalizza la partecipazione in primis dei soci della Scuderia Ferrari Club Roma Appia Antica, presieduta da Giorgio D'Antonio, e di tutti i proprietari di vetture Ferrari. Sono loro a sfilare con le prestigiose e roboanti autovetture all'interno della struttura, permettendo a tutti i piccoli pazienti di poter ammirare da vicino le magiche di Maranello e salirci a bordo. E sono davvero entusiasti di essere ospitati all'interno dei prestigiosi bolidi per effettuare una sfilata, lungo il percorso tracciato all'interno del nosocomio. E a far compagnia ai piccoli ci sono, per la compagine attori, Demetra Hampton, grande appassionata di motori, Brando Giorgi, Floriana Gentile, Marilu' De Nicola e Adriana Russo. E ancora la conduttrice Leyla Pafumi, la cantante Elena Presti, Elisabetta Viaggi, il professor Ivo Pulcini e Conny Caracciolo, Giovanna Liotta, direttore amministrativo del policlinico.



A disposizione dei ragazzi c'e anche un'area chiusa dove poter guidare mini auto elettriche sotto la supervisione di genitori e animatori. Poi Babbo Natale e le sue assistenti appaiono a bordo dei tradizionali calessini, carichi di sacchi pieni di giocattoli. I testimonial entrano nelle stanze dei piccoli degenti per consegnare i doni ad ognuno. Inevitabile il selfie con la star del cuore. Ad allietare ulteriormente la mattinata di festa, il goloso zucchero filato e l'artista dei palloncini che intrattiene il parterre con i suoi giochi. «L'idea - spiega il promotore dell'evento Giancarlo Ferri - è allietare il soggiorno dei piccoli pazienti offrendo loro la possibilità di vivere una giornata diversa».

