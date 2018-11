Donne e musica nello show tutto rosa

Dai social network al palcoscenico il passo è breve. Anche Pier Francesco Pingitore cavalca l'onda dei tempi moderni, strizzando l'occhio alle tecnologie del futuro, per lanciare il suo nuovo spettacolo intitolato Femmina. Lo storico pigmalione del Bagaglino si è divertito a realizzare lui stesso molti video con noti protagonisti del varietà; tutti amici di vecchia data come Martufello, Manuela Villa, Mario Zamma, Manuela Zero, Morgana Giovannetti, Enzo Piscopo, Raffaella Di Caprio, Vittoria Schisano. All'anteprima hanno fatto capolino anche Vittorio Sgarbi e Franco Nero, ed è stata pioggia di applausi, ieri sera, alla prima sold out nello storico teatro cabaret in via dei Due Macelli. Tra gli ospiti della serata Maurizio Mattioli, Giancarlo Magalli, Pino Ammendola, Amedeo Minghi, Magico Alivernini, Angela Melillo, Fanny Cadeo, Mariella Nava, Alberto Mandolesi. Pingitore, molto emozionato come ad ogni debutto sulle scene, conferma il suo motto di sempre, secondo il quale «la donna ha una marcia in più». Arrivano anche Gabriele Marconi, Patrizia e Giada de Blanck, Adriana Russo, Denny Mendez, Dario Salvatori, il campione di scherma Stefano Pantano, Nadia Rinaldi, Gigi Miseferi, Donatella Pandimiglio, Annalisa Favetti, Simona Borioni, Beppe Convertini, Michele Guardì, Giò Di Sarno.

