L'astinenza dal sesso «prima del matrimonio fa bene alla stabilità della coppia, sono di più possibilità di restare insieme». Ecco la ricerca

L'astinenza fa bene al cuore e agli altri organi? Sembrerebbe di sì. Secondo uno studio, le persone che aspettano di fare sesso fino al matrimonio hanno tre volte più probabilità di avere una maggiore stabilità nella loro relazione. Il sesso prima del matrimonio non è più un tabù in America, ma un nuovo studio suggerisce che l'astinenza fino a dopo il matrimonio assicura una vita felice e contenta. I ricercatori della Brigham Young University hanno scoperto che il 45% degli uomini e delle donne che hanno avuto rapporti sessuali solo con il proprio coniuge hanno una vita matrimoniale molto soddisfacente.



Lo studio

La Brigham Young University segue le linee guida della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che predica contro il sesso prematrimoniale. I ricercatori hanno osservato che lo studio è stato «eseguto su soggetti in cui la religione e il suo credo condizionano la loro vita».

Un riceractore dello studio spiega: «Essere molto religiosi è correlato al fatto di avere meno partner sessuali e relazioni più lunghe. Volevamo assicurarci che le differenze riscontrate in base alla storia sessuale non fossero solo legate alla religiosità delle persone del campione».

Il rapporto comprendeva sondaggi condotti su 3.750 persone con relazioni di coppia, alle quali è stato chiesto di riferire la soddisfazione della relazione su una scala da uno a cinque. Il team ha scoperto che negli Stati Uniti il numero medio di partner sessuali prima del matrimonio è di 6,7, e che uomini e donne hanno riferito un numero quasi identico.

«Abbiamo scoperto che per ogni partner sessuale aggiuntivo riferito, la probabilità di essere nella categoria più alta di soddisfazione relazionale è diminuita di quasi il quattro per cento», hanno scritto i ricercatori. «La stabilità delle relazioni ha mostrato un cambiamento ancora maggiore ed è diminuita del 6,5% per ogni partner sessuale aggiuntivo e la soddisfazione sessuale è diminuita del 4% per ogni partner sessuale aggiuntivo prima del matrimonio». Le domande erano del tipo: «Quante volte hai pensato che la tua relazione (o il tuo matrimonio) potesse essere in pericolo?», «Quante volte tu e il tuo partner avete discusso di porre fine alla vostra relazione (o al vostro matrimonio)?» e «Quante volte vi siete lasciati o separati e poi siete tornati insieme?».

Il gruppo degli inesperti, quelli che si sono astenuti dal sesso pre-matrimoniale, ha dichiarato che il loro matrimonio è «molto stabile»: il 45% degli uomini e il 44% delle donne.

Solo il 40% del gruppo meno esperto, quello che ha avuto da due a quattro partner sessuali, ha riferito livelli simili di stabilità.

Il gruppo più esperto, con cinque-nove partner, aveva solo la metà delle probabilità di dichiarare una stabilità elevata. Inoltre, solo il 25% dei coniugi del gruppo ha dichiarato che il proprio matrimonio era molto stabile.

La probabilità di coloro che appartengono al gruppo con maggiore esperienza, con 10 o più partner, è scesa ulteriormente: solo il 14% degli uomini e delle donne ha riferito il massimo livello di stabilità nel proprio matrimonio.

Lo studio ha anche valutato la soddisfazione sessuale dei partecipanti utilizzando un questionario simile.

Anche in questo caso, i soggetti del gruppo degli inesperti hanno mostrato la maggiore probabilità di dichiarare di essere "molto soddisfatti" di tutti gli aspetti della loro relazione sessuale, con più di uno su cinque che ha dichiarato un'elevata soddisfazione sessuale (20 percento delle donne e 21 percento degli uomini).

Circa il 18% delle donne e il 20% degli uomini del gruppo con meno esperienza hanno riportato livelli simili. Solo 1 su 10 nel gruppo dei più esperti ha dichiarato di essere sessualmente soddisfatto del proprio coniuge (11% delle donne e 12% degli uomini). E solo uno su 14 intervistati tra i coniugi con maggiore esperienza (il 7% delle donne e il 7% degli uomini) ha dichiarato di essere molto soddisfatto della propria vita sessuale nel matrimonio.

Questi risultati mettono in discussione l'idea che la sperimentazione sessuale negli anni di frequentazione aiuti le persone a "sistemarsi" e a prepararsi al matrimonio", si legge nello studio.

In realtà, potrebbero fare l'esatto contrario. Nel complesso, sembra che l'esclusività sessuale tra i coniugi sia ciò che rende le persone più pronte per l'intimità del matrimonio e meglio preparate a creare una relazione sessuale reciprocamente soddisfacente con il proprio coniuge che sostenga la relazione attraverso tutte le fasi del matrimonio".