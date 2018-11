Voleva un maschietto, prende a botte la figlia neonata, stupra e colpisce a cinghiate la moglie: condannato a 3 anni e 8 mesi

Ultimo aggiornamento: 23:39

ma il destino gli ha portato una. E lui ha deciso di prendere aladi poco più di un anno e di colpire con, sposata quando lei aveva 15 anni in Pakistan, e di. Per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale l'uomo,, è stato condannato dal gup diGuido Salvini a 3 anni e 8 mesi di carcere in abbreviato. La donna e la figlia ora sono in una comunità.L'uomo, arrestato a fine agosto scorso e difeso dal legale Maria Pia Licata, era accusato di maltrattamenti perché, tra marzo e giugno scorso, avrebbe sottoposto la moglie e la figlia, nata nel febbraio 2017, «ad atti di violenza fisica e psicologica». In particolare, dallo scorso 5 marzo e «in più occasioni,- si legge nell'imputazione - sulla figlia minore prendendola a schiaffi in quanto di sesso femminile e non maschile, come il padre avrebbe voluto». Più volte, poi, avrebbedicendole «se chiami la polizia ti uccido», «ti butto giù dal balcone» e «anche in presenza della figlia minore, la percuoteva con calci e pugni, con il cavo del carica batteria e con una cinghia di una borsetta, e più volte le imponeva di non alzare lo sguardo da terra».Era imputato anche per lesioni, perché aveva ferito la moglie con un coltello alla gamba destra, «dicendole che gli 'andava di farlo' e in un'altra occasione le provocava delle ecchimosi colpendola con il caricabatterie del cellulare e con il laccio di pelle di una borsa». È stato condannato anche per sequestro di persona perché chiuse a chiave la moglie «dentro l'abitazione, impedendole di uscire» in più occasioni, tra marzo e fine giugno scorso. Infine, anche le violenze sessuali contestate perché «in tre occasioni» la costrinse a subire abusi. Il giudice ha condannato oggi l'afgano per tutti i reati a 3 anni e 8 mesi di carcere in abbreviato, ossia con lo sconto di un terzo previsto dal rito sulla pena. E anche al risarcimento danni alla moglie, parte civile anche per la figlia (entrambe ora vivono in una comunità).