Unesco, il progetto “Padova Urbs Picta” rappresenterà l'Italia nel 2020 per entrare nella lista del Patrimonio mondiale

Sarà il progetto

Padova Urbs Picta

a rappresentare l'Italia nel 2020 per entrare nel Patrimonio mondiale Unesco. Lo ha deciso la Commissione nazionale italiana per l'Unesco, presieduta da Franco Bernabè, che ora invierà a Parigi il dossier di oltre 500 pagine (con più di 100 immagini) e il piano di gestione in lingua inglese. Il progetto, presentato dal Comune di Padova e condiviso con altri attori come Accademia Galileiana, Basilica di Sant'Antonio e Diocesi di Padova, comprende la Cappella degli Scrovegni di Giotto e i cicli pittorici padovani del Trecento. Il percorso di valutazione inizierà a febbraio, con l'analisi della documentazione da parte di trenta esperti internazionali e il sopralluogo di un valutatore in città. La decisione verrà presa nel luglio 2020.



«Se il percorso verso l'inserimento nella lista del Patrimonio mondiale è ancora lungo - ha detto l'assessore comunale alla Cultura, Andrea Colasio - quello di questi giorni è certamente un passo decisivo e storico per la città di Padova». Per il sindaco, Sergio Giordani «questo è uno straordinario risultato che conferma la città di Padova una eccellenza a livello mondiale nel campo dell'arte e della cultura. Sono felice per Padova, ma sono felice anche per il Veneto che vede confermata per quest'anno la candidatura di un'altra eccellenza della nostra terra, il Prosecco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA