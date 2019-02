© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Era l’ultimo tassello, e il cerchio è finalmente chiuso. Con la riconquista del marchio, il Salone Internazionale del Libro di Torino rinasce oggi dopo oltre due anni - bellissimi e difficili - in cui ne era stata messa in forse l’esistenza». Lo ha detto il direttore editoriale del, dopo l’ufficializzazione del marchio del Salone del Libro all’Associazione culturale “Torino, la Città del Libro”. «Rinasce più forte di prima Rinasce più grande di prima. È riuscito nell’impresa di riportare sotto lo stesso tetto tutta l’editoria italiana, e tutti i protagonisti - dai librai ai bibliotecari alle scuole, agli autori - che insieme fanno la filiera del libro. È forte di un programma culturale assai ambizioso. Soprattutto: è in forma smagliante» spiega radioso Lagioia. «Il Salone è riuscito a superare la crisi grazie alla buona volontà di tutte le parti coinvolte. Questo, in un paese come il nostro, non è proprio scontato. Oggi - sottolinea il direttore editoriale - è una grande giornata. Naturalmente non abbiamo il tempo di festeggiare: c’è da continuare a lavorare perché non Torino, ma l’Italia attraverso Torino, si ritrovi in un progetto all’altezza della sua tradizione e della sua forza culturale. Missione compiuta: ce lo possiamo dire? Vi aspettiamo al Salone».