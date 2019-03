Roma, le "azioni al portatore " di Federico Paris all'asta: il battitore è Guillermo Mariotto

Diceva Ennio Flaiano che

L’arte è un investimento di capitali, la cultura un alibi

. Antonio Paris, artista internazionale, ha dato vita a questo aforisma del celebre scrittore. Così, consapevole che fare i soldi è forse la parte più creativa ai giorni d'oggi, con ironia si è lanciato nell'alta finanza quotandosi in Borsa producendo 2.000 azioni al portatore sulle quali campeggiano un autoritratto dell'artista. Paris è vestito con una camicia con il codice a barre e ha orecchie da lupo, il lupo della finanza, il lupo di Wall Street. Un'iconografia esplicita: Paris è produttore e prodotto nello stesso tempo. Le opere saranno battute all'asta, base 20 euro, domenica pomeriggio alle 18 al Radisson Blu es Hotel Rome. A presentare le "azioni al portatore", strumento finanziario non ortodosso per supportare nuovi progetti dell'artista, sarà Guillermo Mariotto, istrionico stilista e geniale giudice delle stelle. Il via alle contrattazioni partirà al suono di un gong, realizzato dallo scultore Giuseppe Verri, in un vero happening, in una performanc eartistica che sarà anche in diretta social (www.facebook.com/federico.paris.54; www.instagram.com/federicoparisartist). Gli autoritratti, opere a tiratura limitata, sono tutti eseguiti a mano in stencil e in tecniche litografiche su prestampato.

