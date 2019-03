David Bowie, a Firenze le immagini del grande maestro della fotografia giapponese Sukita

Un grande maestro della fotografia ritrae un'icona della cultura pop. Aprirà sabato 30 marzo a Palazzo Medici Riccardi a Firenze la mostra «Heroes - Bowie by Sukita» dedicata a David Bowie ritratto dal fotografo giapponese Masayoshi Sukita. La dimora quattrocentesca della famiglia Medici ospita le immagini che ritraggono il Duca Bianco, artista tra i più significativi della storia della cultura contemporanea che ha saputo elevare a forma d'arte la musica rock. Allo stesso tempo Firenze rende il suo personale omaggio a Bowie, aprendo le porte di uno dei suoi palazzi più ricchi di storia e fascino. Nelle sale del piano terra della mostra (che chiuderà il 28 giugno) si potranno ammirare non solo gli scatti che illustrarono la copertina dell'album «Heroes», ma anche fotografie storiche tratte dall'archivio personale di Sukita che raccontano l'amicizia con Bowie iniziata negli anni Settanta. Novanta fotografie, alcune delle quali esposte in anteprima nazionale, per ripercorrere un sodalizio durato oltre quarant'anni tra Bowie e Sukita, che verrà a Firenze il 25 maggio per incontrare il suo pubblico.

