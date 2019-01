Gli sbarchi a Lampedusa, Davide Enia legge “Appunti per un naufragio” il 31 gennaio all'Alcazar di Roma

Li ha vissuti, li ha scritti, ne ha fatto un'opera teatrale di successo, e giovedì 31 gennaio li racconta all'Alcazar di Trastevere (ingresso gratuito) in occasione della pubblicazione dell'audiolibro Emons Edizioni. Dopo aver frequentato Lampedusa per anni, Davide Enia (drammaturgo, regista, attore e romanziere, nato a Palermo nel 1974) ha messo insieme questi “Appunti per un naufragio” che narrano le storie di chi arriva dal mare, gli sbarchi, i volontari, gli abitanti dell'isola. E ora li trasforma in una performance di quasi-teatro amalgamando elementi autobiografici a elementi tipici del reportage. Il testo di Davide Enia, da cui l'autore ha tratto

L’abisso

, opera teatrale che sta portando in giro per tutta Italia, racconta ciò che sta accadendo nel Mediterraneo. L'audiolibro Emons Edizioni, letto dalla voce dell'autore, è disponibile in libreria oltre che sul sito della casa editrice www.emonsedizioni.it e scaricando gratuitamente la nuova App Emons Audiolibri.

