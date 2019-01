The New Pope, Jude Law e John Malkovich nella prima foto della seconda serie di Sorrentino

Diffusa oggi la prima immagine ufficiale di The New Pope, la nuova produzione originale Sky, Hbo e Canal+ con protagonisti i due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich. Tutti gli otto episodi sono diretti dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, regista, tra gli altri, de “La grande bellezza” e di “The Young Pope”. Il cast, oltre a Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini, Maurizio Lombardi. The New Pope, la seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano è scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises ed è una serie originale SKY-HBO-CANAL + prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e co-prodotta da Haut et Court TV e Mediapro. Il distributore internazionale è Fremantle. © RIPRODUZIONE RISERVATA