Per #viteinmusica, dal Palladium il film “Judy” con Renée Zellweger

Venerdì 19 marzo con il film Judy dedicato all’attrice, cantante e ballerina Judy Garland, si chiude la rassegna cinematografica del Teatro Palladium #viteinmusica - Incontri sul biopic musicale. Introdotto da Luca Aversano, Presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e Maddalena Pennacchia, docente di Lingue, Letterature e Culture Straniere presso Roma Tre, il film sarà tramesso online gratuitamente su MYmovies alle 18, per partecipare è necessario creare un account e prenotare un posto nella sala virtuale sul sito www.mymovies.it/ondemand/palladium/.



#viteinmusica, alla sua seconda edizione, s’incentra sul complesso e affascinante rapporto che da sempre lega il cinema alla musica. Attraverso una serie di incontri trasversali ai diversi generi della storia musicale, la rassegna propone un percorso che muove dai protagonisti classici fino ai divi del jazz e del rock, con particolare risalto alle relazioni tra regia e composizione, tra genere e profilo musicale, con riferimento sia alla specificità dei film stessi, sia alle vicende che hanno legato grandi registi e grandi musicisti.

Il progetto, nato da un’idea di Luca Aversano ed Enrico Carocci, in collaborazione con Vito Zagarrio, Malvina Giordana e Matteo Santandrea, è realizzato dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium in collaborazione con il DAMS dell’Università Roma Tre e MYmovies ed è finanziato dal MIBACT nell’ambito delle attività di promozione della cultura cinematografica.



Venerdì 19 marzo 2021 - ore 18.00 presentazione, ore 18.45 proiezione del film Judy Di Rupert Goold, 2019 con Renée Zellweger, Finn Wittrock, Jessie Buckley, Rufus Sewell

Introducono: Luca Aversano e Maddalena Pennacchia

Adattamento cinematografico del dramma teatrale End of the Rainbow di Peter Quilter, Judy è incentrato sulla carriera della cantante e attrice Judy Garland: partendo dallo spettacolo al Talk of the Town di Londra, conseguito pochi mesi prima dalla morte, il film ne ripercorre la storia attraverso i suoi ricordi.

