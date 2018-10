© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Venom" senza rivali: malgrado le stroncature, il nuovo film di supereroi interpretato da Tom Hardy al primo week end incassa 3.729.138 euro e balza in testa alla top ten. Al secondo posto il cartoon "Gli incredibili 2" che totalizza 10.306.681 seguito da un altro film per famiglie, "Smallfoot - il mio amico delle nevi" con 837.818. Continua la marcia trionfale dell'horror "The Nun - la vocazione del male" arrivato a 5.056.521. Al quinto posto del box office si piazza "The Wife - vivere nell'ombra", il bellissimo film con Jonathan Pryce e Glenn Close (449.677). Sesta posizione per "Blackkklansman" di Spike Lee (901.172), settima per la commedia "Un nemico che ti vuole bene" con un grande Diego Abatantuono (242.116), ottavo per il documentario di Wim Wenders "Papa Francesco - un uomo di parola" (218.600) seguito da un'altra comemdia italiana, "Ricchi di fantasia" (622.570) e "Opera senza autore" (138.238).