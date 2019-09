Venezia76, Coppa Volpi a Luca Marinelli, Gran Premio della Giuria a Polanski Tutti i premiati

Coppa Volpi. Luca Marinelli , protagonista di Martin Eden di Pietro Marcello, è il vincitore della

Premio per la migliore sceneggiatura a Yonfan per il film animato Ji Yuan Tai Qi Hao (N. 7 Cherry Lane) (Hong Kong SAR, Cina)

Premio Speciale della giuria a La mafia non più quella di una volta di Franco Maresco (Italia)

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente a Toby Wallace nel film Babyteeth di Shannon Murphy (Australia) alla 76/ma Mostra del cinema di Venezia

Premio Venezia Opera Prima (Luigi De Laurentis) a You will die at 20 di Amjad Abu Alala (Sudan, Francia, Egitto, Germania, Norvegia, Qatar)

E' stato assegnato nell'ambito del Festival del Cinema di Venezia, a conclusione della Settimana Internazionale della Critica (Sicc), il Premio del Pubblico-Audience Award realizzato grazie al sostegno del Comune di Taranto. Ad aggiudicarselo è stato il film di produzione di Libano-Francia-Qatar «Jeedar el sot | All this Victory» di Ahmad Ghossein, che ha vinto anche il Gran Premio della Critica. Il Comune di Taranto spiega che i 7 film in concorso, come stabilito nell'accordo con il comitato organizzatore del Festival, saranno proiettati in anteprima mondiale al Teatro comunale Fusco dal 21 al 27 ottobre «in quella che sarà, a tutti gli effetti, una seconda Settimana Internazionale della Critica ad eccezione dell'assegnazione dei premi». Si tratta di 7 lungometraggi preceduti da altrettanti cortometraggi e presentati da talk pomeridiani che vedranno la partecipazione di critici Internazionali e di alcuni dei registi che hanno diretto i film in rassegna. «Un festival - commenta l'assessore alla Cultura Fabiano Marti - nel quale saranno coinvolti gli studenti delle scuole medie e superiori e che sarà promosso in tutto il sud Italia. Siamo orgogliosi di vedere il nome della nostra città accanto a quello di uno dei più importanti festival di cinema del mondo».

