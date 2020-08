Tom Cruise perora la causa delle sale cinematografiche e invita il pubblico a tornare al cinema dopo la chiusura per la pandemia di Covid-19. In un video pubblicato su Twitter l’attore si mostra mentre sta andando a vedere il film di Christopher Nolan “Tenet”. «Di nuovo al cinema», dice dopo essere sceso dall’auto e indicando l’ingresso con un poster del film uscito oggi in oltre 70 paesi. Nel filmato Cruise indossa sempre la mascherina. Alla fine applaude e commenta: «Bello essere tornato in una sala cinematografica» mentre come commento del suo post ha scritto, «Grande film, grande schermo, mi è piaciuto». © RIPRODUZIONE RISERVATA