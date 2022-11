Thimotée Chalamet a Roma: l'attore al cinema Barberini per il film di Luca Guadagnino

Serata romana per l'attore francese Timothée Chalamet, che venerdì 11 novembre - al cinema Barberini - ha partecipato a una proiezione privata di Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino che sarà nelle sale di tutta Italia il 23 novembre. La 26enne superstar francese, assieme al regista italiano, al termine della visione ha risposto alle domande degli invitati che affollavano la rinnovata sala del centro di Roma. A moderare l'incontro, la scrittrice Teresa Ciabatti.

I due, Chalamet e Guadagnino, oggi alle 12.30 incontreranno la stampa accreditata all'Hotel de la Ville per parlare del nuovo film che a Venezia ha avuto una calorosa accoglienza da parte del pubblico e della critica. Subito dopo i due partiranno per Milano dove alle 21:30, con l'aggiunta della protagonista femminile Taylor Russell, incontreranno il pubblico.

Il film di Luca Guadagnino, distribuito da Vision Distribution, è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli che non riesce a tollerare la loro natura. Nel cast, oltre a Taylor Russell e Timothée Chalamet, ci sono Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz.