Rami Malek e Glenn Close hanno fatto un passo importantissimo verso la conquista del premio Oscar, portandosi a casa lo “Screen Actor Guild Awards” come miglior attore e miglior attrice protagonista. Il premio al miglior cast in un lungometraggio, l’equivalente al miglior film per i premi organizzati dal sindacato degli attori che giudicano solo le performance attorniati, è invece andato a sorpresa a “Black Panther”. È la prima volta per un film ispirato alle strisce di un fumetto. Il protagonista del biopic sulla vita di Freddy Mercury ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza composta da Christian Bale, grande favorito per la sua interpretazione di Dick Cheney in “Vice - L’uomo nell’ombra”, Bradley Cooper protagonista di “A Star is Born”, Viggo Mortensen per “Green Boo” e John David Washington per “BlacKkKlansman”.Glen Close, protagonista di “The Wife”, ha battuto Emily Blunt (“Mary Poppins Return”) Olivia Colman (“La Favorita”), Lady Gaga e Melissa McCarthy. A Mahershala Ali, grazie a “Green Book”, è andato il premio come migliore attore non protagonista mentre Emily Blunt ha vinto il The Actor come migliore attrice non protagonista per “A Quiet Place”. Per quanto riguarda i premi alle serie televisive, i migliori attori drammatici sono risultati Jason Bateman e Sandra Oh, mentre La Fantastica Mrs. Maisel si è portata a casa ben tre premi, miglior cast, migliore attrice e attore brillanti Rachel Bresnahan e Tony Shalhoub.