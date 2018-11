Weeek end ancora dominato da "Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni" che totalizza 7.029.023 euro, ma al secondo posto della top ten si piazza il thriller di Asghar Farhadi "Tutti lo sanno" interpretato dalla coppia da Oscar Penélope Cruz e Javier Bardèm: incassa 703.829. Terza posizione per un film italiano, la nuova commedia di Paolo Virzì "Notti magiche" (657.387), seguita da un'altra commedia made in Italy, "Ti presento Sofia" con Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi (2.357.982). "FIrst Man - il primo uomo" è quinto in classifica con un totale di 2.397.404, tallontato da "Il Mistero della Casa del Tempo" (2.699.363). "Hunter Killer - caccia negli abissi" è a quota 405.676, "Overlord" a 289.541. Chiudono la top ten "A Star is Born", gran successo da 6.440.083, e "Euforia" di Valeria Golino che totalizza un onorevolissimo risultato: 1.472.792. © RIPRODUZIONE RISERVATA