Box office all'insegna del cinema per famiglie: sbanca i botteghini "Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni" che totalizza 4.734.138 euro, seguito da "I misteri della Casa del Tempo" con una godibile Cate Blanchett nel ruolo della strega buona (1.937.337). Al terzo posto della top ten si piazza la deliziosa commedia "Ti presento Sofia" con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, seguita da "First Man - il primo uomo" che non va come sperato (1.574.353) e "Halloween" (3.033.589). In sesta posizione "A Star is Born" è arrivato a 6.026.366, mentre tiene onorevolmente "Euforia" di Valeria Golino (1.262.285). "Piccoli brividi 2" è a quota 1.849.528, "The Children Act- il verdetto" totalizza 1.575.497. Chiude la classifica "Hell Fest" (567.639). © RIPRODUZIONE RISERVATA