Pet Sematary, arriva il nuovo film basato sul romanzo di Stephen King

Diretto da Kevin Kolsch e Dennis Widmyer ("Starry Eyes"), "Pet Sematary" racconta la storia del dottor Louis Creed (Jason Clarke) il quale, dopo essersi trasferito da Boston in un piccolo paesino del Maine con la moglie Rachel (Amy Seimetz) e i suoi due figli, scopre l'esistenza di un misterioso cimitero per animali nascosto nella foresta adiacente alla sua abitazione.



Dopo una terribile tragedia che colpisce la sua famiglia, finendo con logorare la sua vita e la sua anima, Louis diventa molto amico del suo vicino, Jud Crandall (John Lithgow), aprendo le danze ad una serie di eventi sconvolgenti che potrebbero avere delle conseguenze a dir poco fatali.



Il genioale romanzo del "Re" sbarca al cinema dopo il grande successo di "It" della scorsa stagione, di cui si stanno in questi mesi girando le riprese del sequel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna l'horror targato Stephen King. 20 Century Fox ha appena rilasciato il primo trailer di "Pet Sematary", il nuovo film tratto dall'omonimo romanzo del 1983 del celebre scrittore americano. Il progetto si presenta come un remake della pellicola "Cimitero vivente" del 1989.