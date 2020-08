AltraVisione: da Patroni Griffi ad Altman e Wilder, 20 film nell'arena del Teatro India

Dopo l'anteprima del 4 agosto con Mario Martone che presenta il suo film

al 5 al 23 agosto AltraVisione presenta al Teatro India (Lungotevere Vittorio Gassman 1) capolavori della storia del cinema italiano e pellicole indipendenti internazionali, commedie americane e documentari. Ma anche incontri con gli autori e masterclass.



Ogni sera, da mercoledì a domenica, a ingresso libero, senza prenotazione. Venti i titoli in lingua originale (i film italiani sottotitolati in inglese). Domani, Capri Revolution di Martone. Il 5 in programma Metti una sera a cena di Patroni Griffi, il 6 Good Time di Benny e John Safdie, poi Polytechnique di Denis Villeneuve il 7 e I Guerrieri della Notte di Walter Hill l’8. A Testa alta di Bercot il 9 e La voglia matta di Luciano Salce il 12. Tra il 13 e Ferragosto, Love in the Afternoon di Wilder, Che fare quando il mondo è in fiamme di Minervini e Il lungo addio di Altman.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Capri Revolution”, d