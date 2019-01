Il suono di Piovani per la Calabria raccontata da Calopresti

Sarà il premio Oscar Nicola Piovani a comporre le musiche per

Gente d'Aspromonte

di Mimmo Calopresti: lo hanno annunciato il regista e il produttore Fulvio Lucisano presentando a Capri,Hollywood le prime immagini del film che vuole essere «un manifesto della nostra Calabria, un sogno che Lucisano aveva da tempo», come racconta il regista di Polistena, in questi giorni al lavoro con il montatore Marco Spoletini.



«Vogliano che questo film faccia conoscere meglio la Calabria, la sua identità, e sono molto felice perché ho lavorato, tra Africo vecchio e Ferruzzano, con attori calabresi tra i quali alcuni straordinari giovanissimi, ad eccezione di Valeria Bruno Tedeschi e Sergio Rubini».



E nelle immagini viste in anteprima, che anticipano quello che lo stesso Calopresti definisce «quasi un western, il racconto di un mondo selvaggio, dove gli anni '50 la gente non aveva nulla», insieme al poeta Marcello Fonte (attore dell'anno a Capri per

Dogman

), la Bruni Tedeschi nei panni di una maestra settentrionale, un cattivissimo Rubini che imbraccia il fucile, c'è anche Elisabetta Gregoraci, «bel volto tipicamente calabrese» dice Calopresti.



Ispirato al libro

Via dall'Aspromonte

di Pietro Criaco e scritto da Calopresti con Monica Zapelli, prodotto da IFF di Fulvio e Federica Lucisano (il padre del decano dei produttori italiani era nato a Villa San Giovanni), il film ha un cast importante del quale fanno parte anche Francesco Colella e Marco Leonardi e punta ai festival internazionali. Girato in dialetto calabrese,

Gente d'Aspromonte

(titolo provvisorio), sarà sottotitolato.

