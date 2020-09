Via Aspromonte a Narni. Il Sii cambierà la conduttura “colabrodo” dell'acquedotto cittadino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervento in Via Aspromonte è stato eseguito: il braccio operativo del Sii, l’Aman, ha operato lungo le tante scalette che arrivano sino a Via della Luna. E come i dieci interventi precedenti, l’acqua potabile ha smesso di scorrere per la stradina che attraversa longitudinalmente il Terziere Mezule. La novità è stata che gli operatori dell’Aman hanno preannunciato il cambio di almeno cinquanta metri della condotta in polietilene che evidentemente non reggeva più alla gran pressione di quel settore dell’acquedotto cittadino: ogni volta che gli operai riparavano in un punto, immediatamente "saltava" in un altro. Gli abitanti hanno accolto la doppia notizia con grande soddisfazione, soprattutto la seconda in quanto era evidente che riparare solo la conduttura, come aveva fatto sin qui il Sii, era tempo sprecato. Ed acqua sprecata. I lavori di sostituzione inizieranno tra poco per durare tre giorni.