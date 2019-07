© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà a Livorno dal 24 al 29 agosto il quinto raduno nazionale dei fan di, intitolato quest’anno “Ordine scatenato”. Per l’occasione la Fortezza vecchia e quella nuova si trasformeranno nel regno magico della Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Organizzato dall’associazione Caput Draconis, l’appuntamento è stato presentato oggi a Palazzo Comunale a Livorno dagli assessori alla cultura Simone Lenzi e all’innovazione e università Barbara Bonciani, entrambi fan della saga.L’evento è strutturato in numerose attività, spiega una nota, tra cui le lezioni come in una vera scuola. Il raduno aprirà ufficialmente i battenti con la “Cerimonia di smistamento”. Nei sei giorni si alterneranno, lezioni, quidditch, una caccia al tesoro notturna, duello di incantesimi alla Terrazza Mascagni, il Ballo del ceppo e anche scacchi magici. Le lezioni saranno tenute da giovani laureati, dottoranti, zoologi e da un antropologo di Liverpool. «Sono un fan di Harry Potter e non nascondo che ho fatto la fila negli Stati Uniti per vedere uno dei film tratto dai romanzi della scrittrice Rowling - ha sottolineato Lenzi -. Harry Potter è stato un vero e proprio successo planetario. Sarò un frequentatore del raduno alle Fortezze». «La presenza di universitari è un valore aggiunto a questa manifestazione - ha detto Bonciani -. Sono una fan di Harry Potter anch’io e seguirò sicuramente qualche lezione, anche se la mia preferita è difesa contro le arti oscure».