Halloween, "strage" al botteghino Usa per il nuovo capitolo della saga horror

Grande successo al botteghino americano per il nuovo Halloween, horror diretto David Gordon Green con Jamie Lee Curtis. La nuova storia del celebre assassino Michael Myers, giunta all'undicesimo capitolo, ha totalizzato 77 milioni di dollari nel weekend di apertura in Usa e Canada, registrando uno dei migliori esordi di tutti i tempi del genere horror.



Il film è sequel diretto della pellicola del 1978 di Carpenter Halloween, la notte delle streghe, e narra le vicende di Laurie Strode che, dopo essere sopravvissuta agli attacchi di Myers quarant'anni prima, si ritrova a dover fare nuovamente i conti con il celebre assassino, evaso di prigione e tornato ad Haddonfield per vendicarsi.



In Italia arriverà in sala il 25 ottobre.