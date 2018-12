Bobo Vieri per l'Immacolata inaugura il Gardaland Magic Winter

Sarà il neo papà Bobo Vieri a premere il pulsante l'8 dicembre per inaugurare il Gardaland Magic Winter che tradizionalmente avviene il giorno dell'Immacolata. E per chi si presenterà interamente vestito da Babbo Natale sarà possibile entrare a Gardaland al prezzo speciale di 15 euro. Gardaland Magic Winter proseguirà fino al 6 gennaio 2019: novità di questa edizione sarà il grande Magico Villaggio di Babbo Natale che permetterà di vivere un viaggio interattivo nel mondo del Natale attraverso cinque stanze tematizzate: il Minimondo, l'incantata Foresta di Ghiaccio, il Laboratorio degli Elfi, l'Ufficio postale di Babbo Natale e la sua Casa del Polo Nord, dove i più piccoli potranno incontrare dal vivo l'amato Santa Claus. A enfatizzare l'atmosfera natalizia ci penserà la Magic Winter Band che farà risuonare le tipiche Christmas Carol per tutte le vie del parco mentre i più piccoli potranno incontrare Peppa e George o Po e Tigre. Numerosi gli spettacoli a tema per tutta la durata della manifestazione.

