L’attore francese François Perrot, che ha recitato in circa 150 tra film e telefilm, popolare caratterista e spalla di grandi interpreti, è morto ieri all’età di 94 anni nella sua casa di Livry-Gargan, nel dipartimento della Senna-Saint-Denis nella regione dell’Île-de-France. È stato al fianco, tra gli altri, di Catherine Deneuve, Jean-Louis Trintignant, Jean-Paul Belmondo, Bernard Blier, Yves Montand e Romy Schneider.Durante una carriera durata più di 60 anni, Perrot fece il suo esordio come attore brillante in “Gli amanti di Montparnasse” (1951) di Jacques Becker e ottenne una certa popolarità con i successivi film “Operazione dollari” (1954) e “Il maggiorato fisico - Donne, danni e diamanti” (1955). Tra i tanti film interpretati figurano “Gli innocenti dalle mani sporche” (1975) di Claude Chabrol, “Il cadavere del mio nemico” (1976) di Henri Verneuil, “Colpo di spugna” (1981) di Bertrand Tavernier, “Hôtel des Amériques” (1981) di André Téchiné, “L’iniziazione” (1986) di Gianfranco Mingozzi. È apparso anche nelle pellicole “Autopsia di un mostro”, “I soldi degli altri”, “Il maestro di nuoto” . Perrot è stato attore prolifico anche in teatro e un volto familiare della tv francese.