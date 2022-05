Domenica 15 Maggio 2022, 17:20

Gli attori del Festival di Cannes, rappresentano una “miniera” per i topi d’albergo. Alla vigilia del primo red carpet della manifestazione internazionale di cinema, che inizia martedì sera e termina il 28 maggio, è già scattato l’allarme: star, registi, produttori e accompagnatori sono stati avvertiti di stare attenti ai “falsi addetti alle pulizie” che si spacciano come personale per fare irruzione nelle camere.

Eurovision 2022, vince la Kalush Orchestra: «Questa vittoria è per tutti gli ucraini. Aiutate Mariupol»

Secondo gli esperti di sicurezza l’evento, quest’anno, sarà una vera e propria “bonanza” (un giacimento d’oro) per i criminali. I vip del cinema che si apprestano a sfilare sul tappeto rosso di Cannes sono stati messi in guardia: occhi aperti per non rischiare di essere vittime di furti di gioielli dal valore di milioni. La società di protezione britannica Westminster Security è stata ingaggiata per occuparsi dei personaggi in trasferta in Costa Azzurra. Anche per evitare che si ripetano episodi come quelli che hanno funestato le scorse edizioni.

Jodie Turner-Smith

A partire dal furto subito nella camera d’albergo dell’attrice Jodie Turner-Smith. La star di “True Blood” e “After Yang” Turner-Smith stava facendo colazione con la figlia di 15 mesi quando i ladri si sono intrufolati nella sua suite all’Hotel Marriott La Croisette. Non c’erano segni di effrazione, il che suggerisce che i criminali siano riusciti a spacciarsi per il personale dell’hotel.

John Moore, capo della Westminster Security, ha dichiarato al Telegraph: «È un po’ come la stagione della riproduzione. Sono tutti attirati lì. Per loro è un’occasione ghiotta». I ladri, ha aggiunto il signor Moore, cercano di intrufolarsi anche nelle sfarzose feste su yacht, dove gli ospiti indossano beni di valore. Inoltre sono «abituati ad avere contatti con il personale - servizio in camera e camerieri - dei palazzi per ottenere informazioni sulle prenotazioni delle celebrità». I criminali spesso indossano maschere e occhiali da sole per nascondere la loro identità, ha spiegato. «Trovo inaccettabile che le celebrità debbano temere per i loro gioielli ed evitare persino di indossarli».

Alfred Hitchcock

Nel 2013, in una suite dell’hotel Carlton, lo stesso dove Alfred Hitchcock ha ambientato “Caccia al ladro”, un uomo, armato, riuscì a impossessarsi di una valigetta con i preziosi che erano esposti alla mostra organizzata nel celebre hotel sulla promenade: valore 40 milioni di euro. Nello stesso anno, i ladri hanno sottratto una collana Chopard del valore di 1,4 milioni di sterline.