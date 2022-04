Ferzan Ozpetek per Le Fate Ignoranti: «I social ci hanno rovinato la vita, ma le nuove generazioni ci salveranno»

Mercoledì 13 Aprile 2022, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 13:26

In streaming in esclusiva su Disney+ dal 13 aprile per tutti gli abbonati arriva la serie Le Fate Ignoranti, di Ferzan Ozpetek. 8 episodi che riportano la storia del film che, due decadi fa, raccontava l’amore in ogni sua forma. Creata da Gianni Romoli e Ferzan Ozpetek e scritta in collaborazione con Carlotta Corradi e Massimo Bacchini, la serie vede tra i protagonisti Cristiana Capotondi (Antonia) ed Eduardo Scarpetta (Michele), insieme a Luca Argentero (Massimo), Serra Yilmaz (Serra), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Paola Minaccioni (Luisella), Burak Deniz (Asaf), Carla Signoris (Veronica), Filippo Scicchitano (Luciano). (Servizio a cura di Eva Carducci)

