«La prima cosa che voglio è che le persone si godano il cast più straordinario, bello e ampio della storia». E ancora, «Un film quando è efficace dovrebbe colpire lo spirito, si dovrebbe uscire sentendosi diversi e commossi. Spero che si abbia questa sensazione». Così ieri, Vin Diesel, ha commentato l'uscita di Fast X, all'anteprima mondiale del penultimo film della saga Fast & The Furious, a Roma, organizzata in collaborazione con Alice nella città e l'assessorato Grandi eventi, sport turismo e moda di Roma Capitale.

L'attore, coproduttore della saga, ha voluto presentare e celebrare in conferenza, il cast, in gran parte nell'Urbe, tranne Jason Momoa, nuovo "cattivo" della serie. D'altronde, l'occasione è speciale. E soprattutto, i numeri sono imponenti. Fast X, per la regia di Louis Leterrier, arriverà nelle sale il 18 maggio con Universal, con ventidue anni di storia alle spalle e oltre sei miliardi e 600 milioni di dollari incassati nel mondo con i primi nove film, più lo spin-off Hobbs & Shaw. Una «mitologia», come dice Diesel, che ha cresciuto molti spettatori. E non solo.

«Sono cresciuto da fan dei primi film - sottolinea Leterrier - mi hanno insegnato molte cose come regista. Per me era fondamentale rendere omaggio alla saga e farlo anche sulle strade di Roma è stato straordinario». Ad essere raccontata sarà la sfida dell'ex criminale e pilota Dom Toretto, ossia Vin Diesel, e la sua famiglia acquisita, contro Dante Reyes, interpretato da Momoa. Lo scontro spazierà da Los Angeles e Roma, dal Brasile al Portogallo, e metterà a rischio il figlio di Dom.

Nel cast, i Premi Oscar Charlize Theron, Helen Mirren, Rita Moreno e Brie Larson. A conquistarle, il gusto dell'azione e la voglia di mettersi in gioco. «Quando sono entrata in palestra e ho visto Michelle agli allenamenti mi sono preoccupata - dice Charlize Theron, di nuovo nei panni della cyberterrorista Cipher, parlando di Michelle Rodriguez - È stato bellissimo lavorare con lei è una delle "stronze" più dure che abbia incontrato e io vengo dal Sudafrica dove le "stronze" più dure vengono prodotte».

Helen Mirren, che torna ad essere Queenie Shaw, scherza, dicendo di essersi inginocchiata davanti a Vin Diesel: «Non per la ragione che pensate. L'ho pregato di prendermi nel cast, ha funzionato». Confida di aver adottato la stessa strategia Rita Moreno, che poi, con una piccola "cartolina" romana, misura l'effetto della saga. «L'altra sera racconta ero al ristorante, con mia figlia, una persona mi riconosce e cita West Side Story. Chiama altri, ma la reazione è solo: "Carino". Allora ho detto perché sono a Roma. Si sono entusiasmati tutti quando ho affermato di aver impersonato la madre di Dom Toretto».Tra gli interpreti pure Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, Daniela Melchior, John Cena e Scott Eastwood. E, in un cameo Meadow Walker. Il segreto della saga? L'adrenalina, le acrobazie - «dovrebbe esserci una categoria agli Oscar per gli stuntman, rischiano la vita per intrattenere gli altri», dichiara Rodriguez ma anche il sentimento. «Si parla spesso di famiglia afferma Mirren - e lo siamo proprio. Ci tiene insieme l'amore per il cinema. Vin ha creato qualcosa di straordinario».V. Arn.