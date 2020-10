“Every note played” per il film si candidano Angelina Jolie e Christoph Waltz

Angelina Jolie e Christoph Waltz sono in trattative per interpretare i due ruoli principali in Every note played adattamento dell’omonimo romanzo della neuroscienziata e scrittrice statunitense Lisa Genova. Lo afferma Variety. Jolie dovrebbe interpretare l’ex moglie di un affermato pianista a sua volta impersonato da Waltz, una ex coppia che viene drammaticamente “ricomposta” dal precipitare delle condizioni di salute del pianista. La regia è affidata a Michael Sucsy.

