Elena Kampouris è la protagonista del nuovo film di Muccino, a settembre le riprese

Nell'intervista rilasciata al Messaggero, Gabriele Muccino l'ha confermato: la protagonista del suo nuovo film, ancora senza titolo, è la bionda attrice americana Elena Kampouris, 25 anni, già vista in "Men, Women & Children", "Il mio grosso grasso matrimonio greco 2" (fa parte del cast anche del terzo episodio), "Mr Cobbler e la bottega magica" e "Jupiter's legacy". Le riprese del nuovo lavoro del regista romano partirano a settembre, a Palermo, e dureranno sette settimane.

"E' un film di un genere che non ho mai affrontato prima", spiega, "si svolge in 24 ore, dal mattino al mattino successivo, ed è un viaggio in cui accade di tutto. Diciamo una storia d'amore, sesso e rock’n’roll. E altro. Un pulp alla Muccino. E la mafia non c’entra niente. Si tratta di un lavoro profondamente mediterraneo nell’energia che vuole emanare ma non è assolutamente sulla delinquenza".

Nel cast del film, interamente girato in inglese, anche i giovani attori italiani Lorenzo Richelmy, Saul Nanni, Enrico Inserra.