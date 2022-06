Edgar Ramirez al Sardegna Filming Italy Festival: «Non torneremo più all’era pre-Zoom»

Venerdì 10 Giugno 2022, 19:51

Ospite del Filming Italy Sardegna Festival l’attore venezuelano Edgar Ramirez, noto per i suoi ruoli nel remake di “Point Break”, in Jungle Cruise e per aver interpretato Gianni Versace nella mini serie “American Crime Story” ha raccontato il suo rapporto con la tecnologia e la sua visione sul futuro che ci aspetta, non solo nell’intrattenimento.

(Servizio a cura di Eva Carducci)

Iman Vellani prima supereroina musulmana in Ms. Marvel: «L’importanza di sentirsi rappresentati»