Dario Argento: «Il mio prossimo thriller sarà un serial a puntate»

È «un serial, una storia a molti episodi» il nuovo progetto al quale sta lavorando il regista di horror e thriller Dario Argento, ospite della sesta giornata del Bif&st, il Bari International Film Festival.



«Sto lavorando a questo progetto, vediamo quando si realizzerà e come andrà la cosa» rivela parlando con i giornalisti a margine di un incontro sulla sua collaborazione artistica con il compositore premio Oscar Ennio Morricone, al quale è dedicata la decima edizione del Bif&st.



«Con Morricone abbiamo fatto cinque film insieme. È stata una bellissima collaborazione, - ha detto Argento - con un grande maestro della musica che mi ha fatto l'onore di partecipare ai miei film». Rispondendo ad una domanda sul rapporto tra il cinema horror e la paura raccontata oggi dalla cronaca, Dario Argento ha spiegato che «ci sono diversi tipi di paure, c'è la paura del quotidiano, la paura della violenza di strada, ci sono molte paure che però c'erano anche prima, ci sono sempre state. Il cinema di genere in Italia adesso non si frequenta più molto, non se ne fanno più di film di genere, spero che qualcosa cambi negli sceneggiatori, nei produttori, in coloro che finanziano i film. Per moltissimi anni il nostro cinema di genere era un esempio per il cinema internazionale e ho la speranza che si torni a farlo».

