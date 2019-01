“Vice” di Adam McKay superstar al “Capri, Hollywood the International Film Fest”: vince quattro premi

Alla vigilia della cerimonia dei Golden Globes il 6 gennaio e delle nomination per gli Oscar del 7, arrivano i riconoscimenti della 23/a edizione di

ra cui quello per il miglior film; successo per i due attori ospiti del festival, Marcello Fonte (miglior attore per

Dogman

di Matteo Garrone) e l'inglese Jonathan Pryce (miglior attore non protagonista, per «The Wife»), che ha ricevuto anche il Legend Award, massimo riconoscimento del festival. I premi sono stati annunciati da Lina Wertmuller, presidente onorario dell'Istituto Capri in the World e dal produttore del festival Pascal Vicedomini.



«Vice» vince anche grazie a Amy Adams, miglior attrice non protagonista oltre che per le categorie Best Film Editing e Best Makeup and Hairstyling. I film «A Star Is Born», diretto da Bradley Cooper, e «Roma», hanno ottenuto tre riconoscimenti. Oltre al miglior regista Alfonso Cuaròn , «Roma» è il miglior film straniero, ed è stato premiato anche per la migliore scenografia (Eugenio Caballero e Barbara Enriquez). Al film «A Star Is Born» vanno i premi per il miglior montaggio audio, il miglior mixaggio del suono e la migliore canzone originale. Due premi sono andati a «The Wife» (migliore attrice Glenn Close e miglior attore non protagonista Jonathan Pryce) e a «First Man», per i migliori effetti visivi e il miglior punteggio originale. I premi per la sceneggiatira sono andati a «The Green Book» e «Blackkklansman». Tra i premi consegnati durante la kermesse, il Legend Award a Nick Nolte, il Master of Fantasy a Eli Roth, il Master of Cinematic a Mario Martone, mentre Matteo Garrone è stato premiato per

Dogman

film europeo dell'anno. Breackout Actor sono Lashana Linch e Frederick Schmidt e gli italiani Antonio Folletto e Marianna Fontana.

“Capri, Hollywood the International Film Fest” che si chiude oggi sull'isola azzurra. «Vice», film d'apertura della kermesse, in anteprima europea, diretto da Adam McKay, ha ricevuto quattro premi, t