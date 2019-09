Carol Lynley, morta a 77 anni l'attrice americana resa celebre dal film «L'avventura del Poseidon»

E' morta in California a 77 anni l'attrice statunitense Carol Lynley, il cui aspetto etereo ha affascinato il pubblico in spot pubblicitari, film e telefilm, consacrata alla fama dalla pellicola «L'avventura del Poseidon». Carol Lynley, nome d'arte di Carole Ann Jones, nata a New York il 13 febbraio 1942, iniziò da ragazzina l'attività di modella, debuttando sulla copertina del magazine «Life» a 15 anni. Nel 1959 ottenne una candidatura al Golden Globe per la migliore attrice debuttante per il film «Innamorati in blue jeans» diretto dal regista Philip Dunne. Nello stesso anno ottenne la nomina per il Laurel Award e iniziò a girare pubblicità per noto marchi pubblicitari americani, tra cui Clairol e Pepsodent. Interprete di numerose pellicole sul grande schermo tra gli anni '60 e '70, Lynley ha recitato agli esordi il ruolo della ragazza ingenua della porta accanto, capace di affascinare per la sua conturbante bellezza. Tra i suoi titoli figurano «Bunny Lake è scomparsa» (1965), dove affiancò Laurence Olivier, per la regia di Otto Preminger e «L'avventura del Poseidon» (1972), in cui recitò al fianco di Gene Hackman e Red Buttons.



Tra gli altri suoi film si ricordano «Ritorno a Peyton Place» (1961), per la regia di José Ferrer, «Il gatto e il canarino» (1978) di Radley Metzger e «Innamorarsi alla mia età» (1980), che segnò il suo declino cinematografico. L'attrice è apparsa spesso in tv e agli esordi fu una presenza costante delle serie «Alfred Hitchcock presenta» e «L'ora di Hitchcock» tra la fine degli anni '50 e i primi '60'. Ha recitato anche nelle serie «L'immortale», «L'ora del mistero», «Fantasilandia», «Il brivido dell'imprevisto», «Detective per amore» e «Destini».

