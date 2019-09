Senza rivali "C'era una volta a Hollywood", il nuovo film di Quentin Tarantino con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio: al primo week end totalizza 5.412.793 euro e si piazza in testa alla top ten degli incassi, seguito dal "Re Leone" arrivato a quota 36.557.055 e dall'horror "It - capitolo 2" (8.998.513). Quarto posto per il documentario "Chiara Ferragni Unposted" (1.609.394), quinto per la commedia italiana "Tutta un'altra vita" (1.223.078). In sesta posizione troviamo il cartoon "Angry Birds 2" 8954.089), in settima il fenomeno "Mio fratello rincorre i dinosauri": da Venezia alle sale, ha incassato 1.727.058, mentre un altro film della Mostra, "Martin Eden" , Coppa Volpi al protagonista Luca Marinelli, si attesta a 1.355.472. Chiudono la classifica "Attacco al potere 3" (2.881.518) e un altro cartoon, "Toy Story 4", con 6.319.887. Ultimo aggiornamento: 08:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA