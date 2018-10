Ultimo aggiornamento: 09:10

Malgrado i soddisfacenti incassi del cartoon "Gli incredibili 2", ancora in testa alla top ten con un incasso complessivo di 8.278.156 euro, il botteghino italiano è in calo rispetto all'anno scorso. Si segnala l'exploit dell'horror "The Nun - la vocazione del male", al secondo posto con 4.235.815, seguito dalla new entry "Blackklansman", il nuovo film di Spike Lee che realizza 403.229. Quarta posizione per la commedia "Ricchi di fantasia" interpretata dai mattatori Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli (329.928). Ottima la prestazione del documentario "Michelangelo infinito" (312.138, quinta posizione), seguito da "Sei ancora qui" (229.212). La top ten dell'ultimo week end vede al settimo posto "L'uomo che uccise Don Chisciotte" (195.162), all'ottavo la commedia francese "Tutti in piedi" (188.313), al nono "Una storia senza nome", l'irresistibile commedia di Roberto Andò (617.117). La classifica si chiude con "The Equalizer 2 - Senza perdono" (1.372.881).