Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen per Doctor Strange: «Non è quello che sembra»

Martedì 3 Maggio 2022, 16:40

Dopo aver compromesso l’universo, così come lo conosciamo, nel campione d’incassi al cinema “Spider-Man: No Way Home” Doctor Strange torna nei panni dello stregone del Marvel Cinematic Universe e dovrà, insieme a Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) vedersela con le fratture del multiverso, in chiave horror, dato che il regista di “Doctor Strange: Nel Multiverso della follia” è Sam Raimi. Ma Benedict Cumberbatch rassicura: «Penso che sarà sicuramente il film Marvel più spaventoso di tutti i tempi. Ma so che questo non lo mette necessariamente nella stessa categoria di Shining o The Haunting of Emily Rose. Non sono un fan dell'horror. Sono un fan di alcuni di questi film, ma non sono un fan in generale, nel senso che trovo molto difficile guardarli facilmente. Sono molto suggestionabile e credulone, e mi bevo quello che sto guardando e mi perseguita per troppo tempo dopo la visione. Mi spaventa più a lungo del momento del film. Quindi non mi piace molto vivere una vita nell'orrore o nel terrore. Ce n'è abbastanza nel mondo reale senza che la mia immaginazione ne crei altri»

Downton Abbey - Una Nuova Era, il cast: «Un film supportato dalla forza delle donne»

Mentre approfondisce sul suo personaggio: «È brillante, è danneggiato, è imperfetto, è eroico, altruista e poi completamente assorbito da sé stesso. È molto vanitoso e allo stesso tempo non gliene può fregare di meno. E a volte è anche molto divertente. Quindi è una bella combinazione di sapori con cui giocare. Amo il suo umorismo. Amo la quantità di complessità che c'è in un eroe che, nella vera vena degli eroi Marvel, è sia straordinario, e ci conduce in avventure epiche e brividi visivi, ma anche profondamente imperfetto e umano, riflesso di una natura umana che è più tridimensionale delle multi dimensioni che produce come stregone».

Riguardo al multiverso invece: «Non so se il multiverso esista realmente. Non voglio averci niente a che fare. Penso che la vita sia già abbastanza complicata così com'è con un solo universo, figuriamoci con versioni multiple di esso. Quindi sì, sono abbastanza contento delle mie complicazioni. Non ne voglio più».

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è al cinema dal 4 maggio distribuito da The Walt Disney Company Italia.

(Servizio a cura di Eva Carducci)



Eva Carducci