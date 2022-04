Amanda Seyfried per “The Dropout”: «Una storia d’inganni e ambizione»

Venerdì 29 Aprile 2022, 14:07

Soldi. Romanticismo. Tragedia. Inganno. Dall’executive producer Elizabeth Meriwether, The Dropout è la storia di Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) e della Theranos, una storia di ambizione e fama finita terribilmente male. Come ha fatto la più giovane miliardaria che si è costruita da sola a perdere tutto in un batter d’occhio?The Dropout vede protagonisti Amanda Seyfried nel ruolo di Elizabeth Holmes e Naveen Andrews in quello di Sunny Balwani. La serie, composta da otto episodi, include nel cast anche le guest star Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Michel Gill, LisaGay Hamilton, William H. Macy, Elizabeth Marvel, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, Alan Ruck, Sam Waterson, Michaela Watkins e molti altri.



(Servizio a cura di Eva Carducci)

Mister 8, quando gli stereotipi fra Italia e Finlandia coincidono